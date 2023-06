MotoGP, Gp Germania 2023: griglia di partenza e risultati qualifiche, Bagnaia in pole

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2023, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito tedesco del Sachsenring, in condizioni difficili tra bagnato e asciutto, le Q1 hanno promosso Brad Binder e Marc Marquez mentre per quanto riguarda gli italiani Franco Morbidelli ha faticato e partirà soltanto diciassettesimo. La pole position però è andata a Francesco Bagnaia, in condizioni della pista che ovviamente sono migliorate fino all’ultimo secondo utile. La bandiera gialla negli ultimi secondi del Q2 ha beffato diversi piloti che si stavano migliorando, alla fine in prima fila ci sono anche Luca Marini e Jack Miller davanti a Zarco e Bezzecchi. Di seguito la griglia di partenza completa.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Francesco Bagnaia

2. Luca Marini

3. Jack Miller

SECONDA FILA

4. Johan Zarco

5. Marco Bezzecchi

6. Jorge Martin

TERZA FILA

7. Marc Marquez

8. Alex Marquez

9. Brad Binder

QUARTA FILA

10. Aleix Espargaro

11. Enea Bastianini

12. Fabio Quartararo

QUINTA FILA

13. Maverick Vinales

14. Fabio Di Giannantonio

15. Augusto Fernandez

SESTA FILA

16. Miguel Oliveira

17. Franco Morbidelli

18. Takaaki Nakagami

SETTIMA FILA

19. Raul Fernandez

20. Jonas Folger