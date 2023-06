LIVE – MotoGP, GP Germania 2023: le qualifiche in DIRETTA

La diretta live scritta delle qualifiche al Gran Premio di Germania, valevole per il settimo appuntamento della stagione 2023 di MotoGP. Dopo la terza e ultima sessione di prove libere del weekend, i piloti sono pronti a scendere in pista al Sachsenring, alle ore 10:50 di sabato 17 giugno per decidere la griglia di partenza.

Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Germania con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti.

LA GRIGLIA DI PARTENZA COMPLETA

11.31 – POLE POSITION PER PECCO BAGNAIA! Il leader del Mondiale ancora davanti a tutti, diversi piloti beffati dalla bandiera gialla! In prima fila anche Luca Marini e Jack Miller

11.30 – Ultimi secondi prima della bandiera a scacchi, caduta di Zarco e ancora di Marc Marquez! C’è bandiera gialla, tanti piloti furibondi!

11.27 – Bagnaia ribadisce la pole provvisoria, ma in tanti si stanno migliorando! Ultimi tre minuti tutti da vivere

11.25 – Bagnaia davanti a tutti! Alle sue spalle Martin e Marini

11.25 – Meno di sei minuti al termine, Marquez riesce a ripartire ma vedremo in quali condizioni

11.21 – Marini davanti a Miller! Caduta di Bezzecchi! I piloti vogliono spingere e ovviamente qualche chiazza d’umido residuo è fatale!

11.21 – Lo spagnolo zoppica, ma vuole tornare ai box! Da capire se troverà una moto pronta

11.20 – Altra caduta di Marc Marquez, ancora in curva 13!

11.19 – Iniziato il Q2! Subito Zarco e Binder, che oggi sembra davvero sul pezzo

11.15 – Pochi secondi al via del Q2, polemiche su Marquez per l’attraversamento a piedi della pista

11.06 – Binder e Marc Marquez passano al Q2!

11.05 – Bandiera a scacchi! Ultimi arrivi sul traguardo, Binder sembra certo del Q2

11.03 – Migliorano i tempi con le gomme da asciutto, attenzione alle sorprese! Binder e Vinales si portano in testa

11.01 – Ultimi 4 minuti, al momento Marquez e Oliveira sarebbero promossi al Q2 ma arriva Morbidelli in seconda posizione!

11.00 – Caduta di Marc Marquez! Lo spagnolo attraversa a piedi la pista per correre di box, che brivido!

10.55 – Subito miglior tempo per Marquez davanti a Binder, che vogliono i due posti per il Q2

10.52 – Q1 iniziato! Per la maggioranza gomma media, condizioni miste davvero difficili da interpretare

10.49 – Tutto pronto, tra pochi istanti il via al Q1

10.42 – Buongiorno ai lettori di Sportface, tra pochi minuti il via alle qualifiche del Gran Premio di Germania 2023! Condizioni difficili, al limite tra bagnato e asciutto, sul circuito del Sachsenring!