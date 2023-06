Serie C, finale playoff Lecco-Foggia: diretta tv con drone e segnale internazionale

Grande attesa per Lecco-Foggia, finale di ritorno dei Playoff della Serie C 2022/2023. Appuntamento per domani alle ore 17:30 allo stadio “Rigamonti-Ceppi”, per quello che sarà un vero e proprio evento della Lega Pro. Prima della partita infatti si terrà una vera e propria cerimonia che vedrà coinvolti tanti giovanissimi calciatori con le maglie delle squadre giovanili della Lega Pro, del Lecco, del Foggia e delle altre ventisei partecipanti alla fase playoff. Sarà inoltre premiato Davide Guglielmotti, centrocampista della Reggiana, che riceverà il Premio Facco 2023 per il gol più bello della stagione. A consegnare il riconoscimento, intitolato alla memoria di Mario Facco, ex calciatore, allenatore e opinionista Rai, sarà il presidente della Lega Pro Matteo Marani.

Grandi sforzi anche per la produzione televisiva. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Rai2 e Sky e in diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Eleven Sports e Dazn. Tramite il segnale internazionale, la partita sarà trasmessa all’estero su Rai Italia e alcune riprese saranno effettuate con l’uso di un drone.