MotoGP, Gp Germania 2023. Bagnaia in pole position: “Sprint importante per le gomme”

Francesco Bagnaia ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo le qualifiche del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota della Ducati ha firmato un’altra pole position e non nasconde la soddisfazione: “Sono contento per com’è andata, non è stato facile con diversi giri condizionati dalle bandiere gialle. Qui la pole position è un privilegio, perchè superare è difficile rispetto ad altre piste – spiega “Pecco” – Adesso pensiamo alla sprint di oggi pomeriggio, che sarà importante per capire l’utilizzo delle gomme. Stiamo lavorando bene.”