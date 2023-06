MotoGP, Gp Germania 2023. Jack Miller terzo nelle qualifiche: “Ho gestito bene le gomme, sono in forma”

Terzo posto per Jack Miller in griglia di partenza nel Gran Premio di Germania 2023, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. L’australiano della KTM ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo la conclusione delle qualifiche sul circuito del Sachsenring. “Ho spinto ogni giro, perchè la pista migliorava ogni volta sempre più e credo di essere stato bravo nella gestione delle gomme – ha spiegato Miller – La moto sta funzionando bene, per ora abbiamo giocato bene con il setting e mi sento in forma. La pista è corta, qui partire davanti è importante. La sprint di oggi pomeriggio? Sarà divertente”