Inter, Corriere dello Sport: il Chelsea offre Lukaku in cambio di Barella

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Chelsea ha proposto all’Inter uno scambio di cartellini tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Un’offerta inaspettata per i nerazzurri, che stavano parlando con i Blues del prolungamento del prestito dell’attaccante belga ma non pensavano che il Chelsea chiedesse di inserire nella trattativa Barella. Come ormai noto, il centrocampista italiano non è incedibile, anche perché ha tanto mercato e i proventi di una sua cessione permetterebbero all’Inter di muoversi molto più liberamente sul mercato, investendo innanzitutto su Frattesi. Appare improbabile, tuttavia, che il club se ne privi all’interno di uno scambio con Lukaku.