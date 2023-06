MotoGP GP Germania 2023, A. Espargarò: “Ci è mancata la performance”

Altra domenica difficile per Aprilia al Sachsenring, dove Maverick Vinales è stato costretto a ritirarsi al nono giro per un problema tecnico mentre Aleix Espargarò ha chiuso fuori dalla zona punti. “Credo che con la gomma media avrei potuto concludere tranquillamente in top-10 – ha dichiarato Espargarò al termine della gara -. Ma i dati della Sprint di ieri mostravano, per noi, un degrado non eccessivo della morbida e per questo abbiamo scelto di utilizzarla. La scelta non ha pagato, sul finale non avevo praticamente grip. In questo weekend ci è mancata la performance, come dimostrano anche le prestazioni delle altre Aprilia, su una pista dove non ci aspettavamo di incontrare queste difficoltà”.

Queste, invece, le parole di Vinales: “Il weekend era iniziato subito bene, poi non siamo più riusciti a esprimere il nostro potenziale: se lavoriamo bene sappiamo di poter essere veloci, ma evidentemente ci sono stati alcuni problemi che ci hanno condizionato. Non sappiamo ancora se ciò sia legato al problema al motore che poi mi ha costretto al ritiro, ora analizzeremo a fondo tutti i dati e cercheremo di capirlo. È un peccato, ma lamentarsi non serve a nulla: continuiamo a crederci e a lavorare a testa bassa. La nota positiva è che ho recuperato posizioni in entrambe le partenze, ieri nella gara Sprint e oggi nel Gran Premio, da questo punto di vista c’è stato un miglioramento”.