Scherma Europei Plovdiv 2023: il medagliere completo e aggiornato

Iniziano gli Europei di scherma di Plovdiv 2023: ecco allora di seguito il medagliere completo e aggiornato della rassegna continentale. Come di consueto, in palio medaglie prestigiose e gli azzurri proveranno a metterne al collo il più possibile, visto che siamo tra le Nazioni più forti e titolate in tutte e tre le discipline, vale a dire fioretto, spada e sciabola. Non sono previste gare a squadre ma soltanto quelle dei tabelloni singolari. Ecco di seguito il medagliere.

MEDAGLIERE EUROPEI SCHERMA

NAZIONE-ORO-ARGENTO-BRONZO