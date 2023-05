MotoGP GP Francia, Marini: “Nulla di rotto, poteva andare molto peggio”

“Poteva andare molto peggio. Per fortuna ho tre settimane per recuperare. Ho fatto le lastre, non c’è niente di rotto, mi fanno male i pollici. Sono stato colpito da dietro, come sei i pollici si fossero allungati sul manubrio. Ho sbattuto le mani per terra quando sono caduto. Adesso devo cercare di tornare a posto il prima possibile”. Luca Marini ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport la sua uscita di scena durante il GP di Francia a Le Mans.