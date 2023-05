Everton-Manchester City, Laporte colpisce Mina a gioco fermo: nessun provvedimento (VIDEO)

di Redazione 38

Un gesto di stizza per una marcatura fin troppo invadente? O un vero e proprio colpo violento a gioco fermo? Per il Var e l’arbitro di Everton-Manchester City l’episodio che ha riguardato Laporte e Mina rientra nella prima categoria. Al 16′ sul risultato di 0-0 il difensore della squadra di Guardiola si libera dell’avversario con un colpo a gioco fermo. Mina crolla subito a terra e la squadra di casa chiede subito il rosso. Il Var però non interviene e sui social monta la polemica dei tifosi dell’Arsenal.