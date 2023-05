Tolosa-Nantes in ritardo per pacchi sospetti: tutti gli aggiornamenti

Partirà in ritardo la sfida tra Tolosa e Nantes, valevole per la trentacinquesima giornata di Ligue 1. Il club di casa ha annunciato che il calcio d’inizio – inizialmente previsto per le 15:00 – è stato rinviato alle 16:30 per ragioni di sicurezza. Secondo quanto si apprende da un’emittente locale, il motivo risiede nella scoperti di alcuni pacchi sospetti nel parcheggio dei visitatori. Le tribune dello Stadium, che cominciavano a riempirsi, sono state evacuate per precauzione.