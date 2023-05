MotoGP GP Francia 2023, Quartararo: “La moto non mi dà fiducia al 100%”

Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, nel corso della conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Francia 2023, ha rivelato quali siano i suoi obiettivi in vista di questo weekend: “Spero di poter dare spettacolo. Questo non è un GP normale, ce n’è uno solo in Francia e può essere un punto di svolta per tutta la stagione. A Jerez ho provato cose nuove, non tutte hanno funzionato. Qui, in questo week-end, riproveremo il telaio, è cambiato un po’. Quest’anno la moto non mi dà fiducia al 100%, perciò cercheremo di trovare qualcosa a partire dalla base di Jerez, da quel piccolo passo avanti nel giro secco, ma ci manca ancora parecchio”.

Sul telaio utilizzato finora e quello che verrà usato in futuro: “Né il migliore e né il peggiore di sempre. Bisogna vedere su un’altra pista che sensazioni ci dà. Proveremo due telai, lo standard ed il telaio nuovo. Stiamo perdendo stabilità in curva. Aumentando la potenza, abbiamo perso tantissimo in tante altre aree”.