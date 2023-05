Juventus-Siviglia, tensione nella notte tra gli ultras delle due squadre

La notte scorsa, un gruppo di ultras della Juventus ha pattugliato le strade del centro in cerca dei tifosi del Siviglia, arrivati in città per la partita di Europa League che si giocherà questa sera all’Allianz Stadium. Lo documentano i video che circolano anche su profili social stranieri, come Hooligans.tv, in cui si vedono gli ultras bianconeri, alcuni con in mano delle aste, che lanciano cori di sfida. A quanto si apprende, non ci sarebbero stati contatti tra le due tifoserie, tra cui non corre buon sangue dopo che, nel 2016, un tifoso della Juventus venne ferito a colpi di coltello durante dei disordini scoppiati in Spagna, dove si giocava la sfida europea tra le due squadre. Anche a Roma, nel 2019, alcuni tifosi del Siviglia avevano accoltellato dei laziali. Molti i tifosi del Siviglia, fin da questa mattina, sono per le strade del centro di Torino: capannelli di spagnoli con le loro sciarpe bianche e rosse si incrociano in particolare in via Roma e nelle piazze auliche della città.