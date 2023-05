MotoGP GP Francia 2023, Marquez: “Hanno cambiato la regola ma non è colpa mia”

“Quando mi hanno dato il doppio long lap ero d’accordo, sulla carta era per l’Argentina. Poi hanno cambiato dopo due giorni e non è colpa mia. Cambieranno la regola ma non è una cosa buona per me: i piloti correranno più rischi così, devono pensare a un’altra strategia”. Così Marc Marquez, pilota della Honda, che per il Gp di Francia, che non dovrà scontare nessuna penalità, considerata estinta nel GP Argentina. “Sono contento di tornare ma non posso aspettarmi molto da questo weekend. Devo ritrovare il ritmo di una MotoGP, questo è il mio obiettivo. E poi nelle settimane successive dovrò recuperare la condizione fisica per arrivare alla stessa forma di Portimao. Ho mancato il test a Jerez e cercherò di provare qualcosa qui”, ha aggiunto il pilota spagnolo.