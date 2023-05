MotoGP GP Francia 2023, Bagnaia: “Tutto perfetto, siamo competitivi”

“E’ stato un inizio di week-end tra i più difficili in assoluto. Abbiamo avuto tanti problemi con diverse cose. Per carità, il feeling è buono, siamo veloci e tutto è perfetto”. Lo ha detto a Sky Sport il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, in pole position al GP di Francia a Le Mans: “Il mio setting mi aiuta tanto nei primi tre settori, la prima chicane è viscida ma siamo molto veloci nel resto. Le qualifiche sono andate bene, aspettiamo la Sprint race ma siamo competitivi”.