MotoGP GP Francia 2023, Marc Marquez cade a due giri dal termine e butta via il podio

Marc Marquez è tornato, ma finisce a terra anche nel Gran Premio di Francia 2023 di MotoGP. Lo spagnolo della Honda stava facendo una grandissima gara al suo ritorno in pista dopo il lungo stop per infortunio ed era in lotta per il secondo posto con il connazionale Jorge Martin. Nel momento clou, però, proprio quando mancavano due giri al termine della gara, Marquez è andato nuovamente oltre i propri limiti scivolando e spalancando la strada del podio alle Ducati Pramac di Martin e Joahnn Zarco. Una caduta pesante, che speriamo non comporti delle nuove conseguenze fisiche per l’otto volte campione del mondo.