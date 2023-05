Verona-Torino, Juric: “Futuro? Penso alle tre partite che restano”

“Non siamo stati concreti, ma abbiamo fatto una partita seria. Abbiamo controllato il gioco. Futuro? Non penso all’anno prossimo, ma alle tre partite che mancano. Vorrei che la squadra continuasse a giocare così e che segnasse di più”. Lo ha detto il tecnico Ivan Juric dopo la vittoria esterna del Torino sul Verona al Bentegodi. Promosso Buongiorno: “Non è il migliore ma poche volte ho visto una crescita come la sua in questi due anni. Oggi ha attaccato e difeso, ha fatto una partita stupenda. Siamo felici per come sta giocando”, ha aggiunto a Dazn. Poi ancora un passaggio sul futuro: “Non abbiamo ancora parlato. Le società hanno beneficiato del lavoro. Quest’anno mi sono divertito, vedo linee di passaggio e talenti. Vogliamo crescere ancora in queste tre partite, ci sarà tempo per le altre cose”.