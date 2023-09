MotoGP GP Catalogna, Pirro sull’incidente di Bagnaia: “Ho avuto i brividi, a volte ci vuole un po’ di fortuna”

“Quando ho visto la partenza della Motogp, mi sono venuti i brividi, spero che non sia nulla di grave”. Michele Pirro, terzo pilota del team Ducati di MotoGP e impegnato al Mugello per il Campionato italiano velocità di Superbike, commenta così l’incidente che ha visto protagonista Pecco Bagnaia al Montmelò. “Vedere una partenza così mentre mi stavo già preparando per partire anch’io per la mia gara non è stato il massimo – ha proseguito Pirro – ma questo è il nostro lavoro, ho dovuto resettare e pensare alla corsa che dovevo fare. Nelle gare ci vuole anche un po’ di fortuna ed è importante averla anche nella ‘sfiga’ della caduta – ha concluso -. Speriamo che Pecco non si sia fatto troppo male e possa continuare a giocarsi le proprie carte fino alla fine del campionato”.