F1 GP Italia Monza 2023, Leclerc: “Mi sono divertito con Sainz, ottenuto risultato massimo”

“Il terzo e il quarto posto era il miglior risultato che potevamo ottenere. Al primo giro non volevo prendere dei rischi inutili. Ho provato a salvare le gomme nel primo stint, cercando di mantenere un buon passo e di tenere Perez dietro”. Così Charles Leclerc dopo il GP di Italia di F1 a Monza, chiuso al quarto posto dopo una lotta serrata con Sainz: “Ho dato tutto ma alla fine non sono riuscito a conquistare il podio. Mi sono divertito nella lotta con Sainz, ho spinto davvero tanto. Non si poteva tenere la Red Bull dietro, abbiamo conquistato il massimo risultato possibile”.