MotoGp Gp Austria 2023, Bagnaia: “Sento più pressione rispetto allo scorso anno”

Pecco Bagnaia ha parlato in vista del Gran Premio d’Austria, gara in cui il pilota della Ducati vorrà mantenere la vetta della classifica generale. In conferenza stampa Bagnaia ha sottolineato che la pressione sul suo conto sia cresciuta per via della vittoria del Mondiale nella scorsa stagione.

Le parole di Bagnaia: “Sento maggiore pressione rispetto al 2022. L’anno scorso ero io l’inseguitore, quest’anno invece la situazione è diversa. La moto è stata buona fin dall’inizio, l’anno scorso invece ho dovuto imparare a mantenere la calma per tutto il weekend, senza pensare al campionato. Adesso sono più rilassato e me la sto godendo di più. L’anno scorso siamo stati competitivi, quest’anno non sarà semplice perché Ktm e Aprilia hanno fatto grandi passi in avanti. Quindi ci sono tanti piloti che saranno competitivi per la gara, oltre a tutte le altre Ducati. Sappiamo il potenziale della nostra moto in frenata, accelerazione e rettilineo, quindi pensiamo di poter avere un vantaggio su questa pista. Quest’anno forse il vantaggio sarà minore. In ogni caso sarà importante portare a casa più punti possibili“.