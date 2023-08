Federica Masolin, nessun passo indietro con la F1: continuerà a condurre nei week-end di gara

Federica Masolin non lascia, anzi raddoppia. Infatti il volto noto di Sky dalla prossima stagione condurrà gli studi pre e post partita della Champions League il martedì ed il mercoledì. Sui social parecchi utenti e appassionati della Formula 1 hanno mostrato la loro preoccupazione in merito ad un possibile disimpegno della conduttrice, colei che è stata anche inserita da Forbes tra le giornaliste donne più influenti del mondo, dalla Formula 1. Ed invece la Masolin continuerà a condurre nei week-end di gara (venerdì, sabato e domenica) esattamente come già faceva lo scorso anno con l’anticipo o il posticipo del venerdì/lunedì in Serie A (che da quest’anno passerà a Mario Giunta). Dunque Formula 1 e Champions League per Federica Masolin che diventa a tutti gli effetti la punta di diamante di Sky Sport.