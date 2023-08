Motogp Gp Austria 2023, Bezzecchi: “Il mio futuro? A Barcellona si saprà”

E’ vigilia del weekend in Austria per la MotoGP. Marco Bezzecchi vorrà continuare a fare bene, quindi ad inseguire Bagnaia che si trova in testa alla classifica generale. Il pilota del Team VR46 deve anche chiarire le sue intenzioni per il futuro personale. Bezzecchi nella conferenza pre Austria però ha rimandato l’appuntamento per chiarire l’avvenire.

Le parole di Bezzecchi: “Domenica, a Silverstone, ho fatto un errore che mi è costato caro. Ed è stato davvero un peccato. Adesso siamo al Red Bull Ring, una pista che mi piace tanto. Sembra semplice ma, in realtà, non lo è per via delle diverse pendenze e delle forti frenate. Tutte caratteristiche che mi piacciono. Per la nostra moto sono un punto di forza. Il mio futuro? A Barcellona saprete“.