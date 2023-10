MotoGP GP Australia 2023, Quartararo: “Mai finito una gara qui, la qualifica sarà fondamentale”

Maverick Vinales e Fabio Quartararo arrivano a Philipp Island dopo un’ottima gara in quel dell’Indonesia la scorsa domenica. “Qui in Australia non ho mai finito una gara. Certo, la qualifica sarà importante e la posizione di partenza sarà decisiva per noi perché i problemi saranno il gas ed il consumo gomme, perciò non devo fare errori. In questo circuito ti devi sempre spingere al limite, ti devi buttare nelle curve veloci, devi lanciarti. Siamo vicini e sarà divertente”, ha dichiarato il pilota francese della Yamaha. “Sul bagnato siamo molto competitivi, per il vento non sono preoccupato anche se, nel 2019, abbiamo cancellato una libera per il vento. Qui dovrebbe arrivare a 65 km/h ed è facile uscire dal tracciato perché si va fuori con delle folate di vento molto forti. Se vinco indosserò altri costumi, altro che quello di Batman…”, ha affermato il pilota spagnolo dell’Aprilia.