Brasile, Neymar dopo l’infortunio: “Momento molto triste, il peggiore della mia carriera”

“È un momento molto triste, il peggiore! So di essere forte, ma questa volta avrò bisogno della mia gente. Non è facile affrontare un infortunio e un intervento chirurgico, pensando di dover riprendere tutto dopo quattro mesi di recupero. Ho fede, forse troppa… Ma metto la mia forza nelle mani di Dio affinché Egli rinnovi la mia. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto”. Sono le parole di Neymar, che sui social si sfoga dopo la diagnosi di rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, con interessamento anche del menisco. Un infortunio che lo terrà, a 31 anni, lontano dai campi per diversi mesi. Neymar chiuderà il 2023 con solo 17 partite all’attivo, di cui cinque con il club saudita dell’Al-Hilal.