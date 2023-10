MotoGP GP Australia 2023, Di Giannantonio: “Penso di meritare la MotoGP anche il prossimo anno”

“Mandalika è stata fantastica per noi, abbiamo fatto un lavoro formidabile in tutto il week-end. Questo è uno dei tracciati più affascinanti, lo scorso anno mi sono divertito, quest’anno sono più veloce e spero di essere competitivo come nelle ultime gare. Le prospettive per il prossimo anno non mi distraggono, cerco di non perdere mai la concentrazione e rimanere veloce, sul pezzo”. Sono le parole del pilota romano della Ducati Team Gresini, Fabio Di Giannantonio, nella conferenza stampa di presentazione del GP di Australia. “Il prossimo anno? Penso di essere un pilota di Motogp, sono veloce per restare in griglia, ci sono delle chances, stiamo facendo un bel lavoro anche a casa con il mio entourage – ha aggiunto Di Giannantonio, che sarà sostituito da Marquez nel team – Resto se c’è la possibilità, altrimenti, quando sarà tutto più chiaro, consolideremo il nostro futuro. Altri campionati? Il primo piano è la MotoGP, se non ci saremo prenderemo in considerazione altre opzioni”.