Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 19 ottobre 2023. Tennis protagonista con i sei tornei che si stanno svolgendo in settimana: si parte la mattina con Tokyo e Nanchang, poi si prosegue in Europa e a Monastir, in Tunisia. L’Olimpia Milano torna in campo in Eurolega, dove sfida il Real Madrid.