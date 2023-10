MotoGP GP Australia 2023, Bagnaia: “C’è il potenziale per fare bene”

“Sono entusiasta di tornare a correre in Australia, una pista veloce dove abbiamo il potenziale per poter fare bene”. Francesco Bagnaia, tornato leader del mondiale MotoGP dopo il successo in Indonesia, arriva fiducioso a Phillip Island per un altro fine settimana impegnativo. “Lo scorso weekend la mia squadra ha fatto un lavoro incredibile, mettendomi nelle condizioni di vincere dopo un inizio complicato – prosegue il campione in carica -. Per questo sono pronto ad affrontare anche l’appuntamento in Australia con qualsiasi condizione: come sempre l’incognita più grande sarà il meteo e le temperature saranno piuttosto basse”.