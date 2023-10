Golf, Andalucia Masters 2023: i fratelli Molinari e Guido Migliozzi tra i protagonisti

Il DP World Tour resta in Spagna e fa tappa al Club de Golf Sotogrande di San Roque sulla Costa del Sol in Andalucia. Per l’Italia in corsa i due fratelli Molinari, con Francesco che torna sul green dopo oltre un mese, e Guido Migliozzi. Tra i protagonisti del fine settimana due giocatori che hanno preso parte alla Ryder Cup di Roma: lo statunitense Wyndham Clark, vincitore quest’anno degli US Open, e lo scozzese Robert MacIntyre, debuttante nel vittorioso Team Europe e uno dei più positivi, imbattuto nei tre match disputati. Nel torneo giunto alla nona edizione e che per la prima volta non si disputa al Real Club Valderrama, dove si svolse la Ryder Cup nel 1997, difende l’ultimo dei suoi quattro titoli lo spagnolo Adrian Otaegui, 30enne di San Sebastian. Con lui nel field un altro past winner, l’americano John Catlin (2020), che non sembra al top della condizione. Per la money list sono in palio 710 punti per il vincitore e in tanti, compreso il trio azzurro, possono ancora aspirare a un posto tra i 50 che andranno a disputare l’evento conclusivo del circuito, il DP World Tour Championship (16-19 novembre), a Dubai. Il montepremi a San Roque è di 3.750.000 dollari (circa 3.560.000 euro).