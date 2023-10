Nizza, sospeso Atal: il difensore è indagato in Francia per apologia di terrorismo

Il Nizza ha fatto sapere di aver sospeso “fino a nuovo ordine” il difensore Youcef Atal, sul quale pesa un’indagine preliminare per “apologia di terrorismo” dopo un post sul conflitto tra Israele e il movimento palestinese Hamas in difesa di quest’ultima causa con il repost di dichiarazioni antisemite di un predicatore islamico. Il club ha spiegato in un comunicato di aver adottato immediatamente le sanzioni prima di quelle che potrebbero essere adottate dalle autorità sportive o giudiziarie, “data la natura delle sanzioni il post condiviso e la sua gravità. Vorremmo sottolineare che la reputazione del Nizza deriva dal comportamento di tutti i suoi dipendenti, che devono essere conformi ai valori difesi dall’istituzione. Ribadiamo il suo fermo impegno a garantire che la pace prevalga su tutte le altre considerazioni”.