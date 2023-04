Lazio, Sarri ancora contro le nazionali: “Ho visto solo Kosovo-Andorra e ho detto ‘Cazzo è successo?'”

Maurizio Sarri è tornato a parlare del suo rapporto non certo amichevole con le nazionali e lo ha fatto nella conferenza stampa della vigilia di Monza-Lazio. Rispondendo a una domanda sulla mancata convocazione di Zaccagni, il tecnico biancoceleste ha detto la sua: “Delle nazionali non mi importa niente, dico solo che così è una follia. Non ho visto nulla, solo dieci minuti di Kosovo-Andorra perchè cambiando canale ho visto tutti e 22 i giocatori in area di rigore e ho pensato ‘Cazzo è successo’? – racconta Sarri nell’ilarità della sala stampa di Formello – Per il resto non mi interessa niente, dico solo che con un calendario così la qualità crolla e ci sono sempre più infortuni. Non lamentiamoci se tra dieci anni la gente avrà cose migliori da guardare rispetto al calcio.”