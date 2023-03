MotoGP GP Argentina 2023, Bezzecchi: “Mi sento a mio agio su questa pista”

“Questa è una pista su cui mi trovo più a mio agio rispetto a Portimao. Le condizioni di guida sono toste, abbiamo fatto un bel lavoro”. Lo ha dichiarato Marco Bezzecchi, pilota del team VR46, dopo il terzo posto nelle seconde libere di MotoGP al GP di Argentina: “La moto di Portimao? Andava bene. Poi abbiamo fatto una piccola modifica perché siamo andati meglio ma non abbiamo mosso così tanto perché dovevamo essere veloci. Così oggi ho lavorato di guida per non essere aggressivo con le gomme”.