Bundesliga 2022/2023, l’Eintracht non sa più vincere: 1-1 casalingo contro il Bochum

Non va oltre l’1-1 l’Eintracht Francoforte nella sfida contro il Bochum, valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga. I padroni di casa passano anche in svantaggio dopo solamente 14′ a causa della rete di Asano, ma poi trovano il pari otto minuti dopo con un rigore messo a segno dal solito Randal Kolo Muani. Per l’attaccante transalpino si tratta del dodicesimo gol in campionato, ai quali vanno aggiunti anche ben dieci assist. Oggi però il talento del classe ’00 non è bastato per ottenere la vittoria, nonostante un netto vantaggio nel possesso palla e addirittura quindici corner a disposizione.

L’Eintracht non vince da quattro partite in campionato e ora vede un po’ allontanarsi sia la Champions che l’Europa League con il suo attuale sesto posto. Per il Bochum si tratta invece del terzo risultato utile consecutivo, che la tiene più o meno lontana dalla terzultima poisizione in attesa delle sfide che vedranno impegnate le dirette concorrenti per la salveza.