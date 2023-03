MotoGP GP Argentina 2023, Vinales: “Siamo andati alla grande, dobbiamo limare i dettagli”

“Siamo andati alla grande con le gomme usate. Sono felice, dobbiamo limare piccoli dettagli che ci fanno andare più forti. Oggi non era importante stare davanti ad Aleix Espargarò”. Queste le parole di Maverick Vinales dopo le prove libere del venerdì di MotoGP al GP di Argentina, chiuse in seconda posizione al pomeriggio: “Se lavoriamo bene possiamo lottare al vertice. La moto? Ha un grande potenziale ma essere lì davanti è altra roba. Ringrazio l’Aprilia per il lavoro, molto buono che ha fatto in inverno”.