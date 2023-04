MotoGP, GP Americhe 2023: caduta per Bagnaia, altro zero pesante

Altra delusione per Pecco Bagnaia, che dopo lo zero in Argentina lascerà a mani vuote anche Austin. Il pilota della Ducati è infatti caduto durante l’ottavo giro del GP delle Americhe 2023 in cui era al comando, collezionando un altro zero pesante. Mastica amaro Bagnaia, che ha commesso un errore in curva 2 e l’ha pagato carissimo, finendo per terra e dovendo abbandonare anzitempo la gara. La vittoria della Sprint Race addolcisce un po’ il weekend, ma resta sicuramente la delusione per la scivolata fatale.