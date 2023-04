Bundesliga, giornata di pareggi: 1-1 fra Union Berlino e Bochum. 0-0 fra Wolfsburg e Bayer Leverkusen

Giornata di pareggi quella di domenica 16 aprile quella vissuta in Budesliga con due pareggi in chiave europea e salvezza. Nel secondo match del pomeriggio domenicale è scesa in campo, infatti, l’Union Berlino che aveva la possibilità ghiotta di recuperare punti al Bayern Monaco e a Borussia Dortmund che, entrambi, avevano trovato solamente un punto sabato 15 aprile rispettivamente contro Hoffenheim e Stoccarda. L’Union però non ha approfittato di questa chance, bloccandosi sull’1-1 contro il Bochum. Nella prima frazione di gioco è stato Juranovic che ha mandato in visibilio il popolo di casa. Nel secondo tempo, però, c’è stata la reazione rabbiosa degli ospiti che è culminata con il gol del pareggio firmato su rigore da Stoger al 55esimo. Nella ripresa l’Union ha fatto molta difficoltà anche e soprattutto per l’uomo in meno dopo l’espulsione di Jaeckel che al 61esimo ha ricevuto la doppia ammonizione.

A chiudere il 28esimo di Bundesliga è stato il match fra Wolfsburg e Bayer Leverkusen che non sono andate oltre uno scialbo e con poche emozioni 0-0. Le due squadre avevano un’importante occasione di avvicinare la zona Europa che conta, ma alla fine la pressione e la posta in palio probabilmente hanno giocato un brutto scherzo. Sicuramente gli ospiti quelli che hanno provato di più a vincere la partita, ma anche grazie ad un’ottima prestazione del portiere del Wolfsburg Casteels gli uomini di Niko Kovac.