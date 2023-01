Regolamento diffidati quarti di finale Coppa Italia in vista delle semifinali: come funziona

Tutto pronto per i quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023, ecco di seguito come funziona il regolamento per quanto riguarda i diffidati in ottica delle semifinali, che ricordiamo si disputano in sfide di andata e ritorno. Dopo il quarto turno della coppa nazionale sono state azzerate le ammonizioni pendenti e dagli ottavi è ricominciato il conteggio. Nel torneo si entra in diffida già alla prima ammonizione rimediata e al secondo cartellino giallo scatta la squalifica per il turno successivo.

Pertanto, tutti i giocatori ammoniti agli ottavi (e che hanno superato il turno) si trovano in diffida nei quarti: se ancora una volta ammoniti, qualora le rispettive squadre si fossero qualificate per le semifinali andrebbero a saltare l’andata. Chi sarà ammonito per la prima volta ai quarti entra in diffida e se rimedierà il cartellino nella semifinale di andata, ovviamente, salterà il ritorno.