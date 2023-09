MotoGP, domani test a Misano: Bagnaia non ci sarà

Giornata importante, quella di domani lunedì 11 settembre sul circuito di Misano. Sono infatti attesi alcuni prototipi 2024 per una giornata di test ufficiali sul circuito romagnolo. Particolare attenzione per i marchi che non stanno vivendo una buona stagione in questo 2023 e dovranno lavorare sodo per recuperare terreno in vista della prossima annata. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), Marc Marquez (Repsol Honda Team), il suo compagno di squadra Joan Mir e Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) verificheranno il potenziale delle moto elaborate dai reparti corse nipponici. Dopo aver corso ben lontano dal suo 100% a una settimana dalla terribile caduta del Montmelò, Pecco Bagnaia invece non prenderà parte ai test. Lo rivedremo in pista direttamente al GP d’India.