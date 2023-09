Germania, al lavoro per sostituire Flick: Nagelsmann è in pole, ma c’è la clausola da pagare al Bayern

La Federazione calcistica della Germania è già al lavoro per individuare il sostituto di Hansi Flick, il Ct esonerato a seguito della sconfitta per 4-1 contro il Giappone. Ad un anno dagli Europei, Rudi Voeller (che guiderà la squadra nel prossimo test con la Francia) prenderà una decisione in queste settimane. Secondo la Bild, il sogno dei vertici federali sarebbe Jürgen Klopp, ma l’ex Dortmund ha un contratto con il Liverpool fino al 2026. Quello senza squadra è Julian Nagelsmann, ma il 36enne è legato da un contratto con il Bayern Monaco fino al 2026 e, nonostante il suo esonero, c’è una clausola da pagare per liberarlo, riporta AS. Non è l’unico nome. Secondo la Bild, la Federazione starebbe lavorando anche su profili stranieri. Uno è Louis Van Gaal, l’altro è Zinedine Zidane. Sullo sfondo, c’è anche Oliver Glasner, ex tecnico dell’Eintracht che a Francoforte ha vinto l’Europa League.