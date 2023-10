“Nessuna opposizione da parte di Honda per far provare la Ducati a Marc Marquez nei test di Valencia”. Lo ha detto al sito MotoGP il team manager HRC Puig, confermando il via libera all’8 volte iridato in vista di martedì 28 novembre. Nei test ufficiali successivi all’ultimo GP del 2023, lo spagnolo esordirà in sella alla Desmosedici.