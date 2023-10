Start list seconda manche gigante femminile Soelden 2023

Alle 13 andrà in scena la prima seconda manche della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. A Soelden, Brignone sarà l’ultima a scendere dopo aver dominato la prima manche. Subito dietro all’azzurro c’è un gruppo di atlete con Hector, Gut, Shiffrin e Vlhova che si giocheranno il podio. Scenderà per 23ª Bassino, ottava nella manche di apertura. In gara anche Zenere, che partirà terza, e Goggia che scenderà per 11ª a pochi decimi dalla top 15. Ecco la start list completa.

1 Meillard SUI

2 Moltzan USA

3 Zenere ITA

4 Kappaurer AUT

5 Ljutic CRO

6 Luczak POL

7 Holdener SUI

8 Richardson CAN

9 Rast SUI

10 Alphand SWE

11 Goggia ITA

12 Wild SUI

13 Liensberger AUT

14 Gasienica-Daniel POL

15 Brunner AUT

16 Bucik SLO

17 Truppe AUT

18 Robinson NZL

19 Stjernesund NOR

20 Gisin SUI

21 Holtmann NOR

22 Grenier CAN

23 Bassino ITA

24 Gritsch AUT

25 Mowinckel NOR

26 Shiffrin USA

27 Gut SUI

28 Vlhova SVK

29 Hector SWE

30 Brignone ITA