MotoGP, ordine di arrivo Sprint Race GP Indonesia 2023: Martin vince e diventa leader del Mondiale

I risultati, la classifica e l’ordine di arrivo della Sprint Race del GP d’Indonesia, quindicesima prova del Mondiale 2023 di MotoGP. Inizia alla grande il weekend di Jorge Martin, che risale dalla sesta posizione in qualifica e va a prendesi il successo in questa sprint e anche la vetta del Mondiale approfittando di un Bagnaia che non riesce ad andare oltre l’ottava posizione. Splendida la prestazione di Luca Marini e Marco Bezzecchi, entrambi reduci da un’intervento alla clavicola e in grado di salire sul podio.

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO