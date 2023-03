Formula E 2023: sabato terza gara a San Paolo in Brasile

“Il Julius Baer São Paulo E-Prix 2023 di questo sabato completerà la tripletta di nuove città ospitanti del Campionato Mondiale Abb Fia di Formula E nella Stagione 9, dopo il debutto a Città del Capo e Hyderabad”. Lo annuncia l’organizzazione della Formula E con una nota ufficiale “Non vedo l’ora di correre a San Paolo”, ha dichiarato Lucas di Grassi, primo pilota con più di 100 gare e campione della Stagione 3. “Sono di San Paolo, sono nato a pochi minuti di distanza dalla pista e sono cresciuto lì. Sarà fantastico correre davanti ai miei tifosi di casa. È stato un sogno fin dalla prima gara di Formula E. Ci sono andato vicino un paio di volte e non è mai successo, ma dopo 10 anni di duro lavoro e di perseveranza è finalmente arrivato il momento. Il circuito del Sambadrome si preannuncia fantastico e le migliaia di persone che amano partecipare al carnevale e trascorrere un po’ di tempo in Brasile potranno rimanere per la gara, lo Zero Summit e il grande festival musicale che si terrà nello stesso fine settimana. Sono sicuro che i tifosi brasiliani riempiranno le tribune'”.