Coppa d’Asia 2024: tris Giappone al Bahrain, Samurai Blu ai quarti di finale

Tris del Giappone sul Bahrain e quarti di finale della Coppa d’Asia 2024 conquistati dai Samurai Blu, in modo decisamente agevole contro una nazionale, quella del Golfo, più debole e senza grandi armi a disposizione per sorprendere una delle candidate alla vittoria finale. La formazione del ct Moriyasu, con i tre attaccanti rapidi e brevilinei in avanti, ha messo in grossa difficoltà la difesa avversaria nella partita valida per gli ottavi di finale della competizione AFC in Qatar, sbloccando il punteggio alla mezzora di gioco grazie a Doan. Prima dell’intervallo, però, infortunio per Hatate e cambio obbligato con Morita.

Nella ripresa pronti-via e non c’è nemmeno tempo di riorganizzarsi per il Bahrain, visto che Kubo, stella della Real Sociedad, firma il raddoppio e sembra chiuderla. La partita, però, si riapre a sorpresa con il clamoroso e sfortunato autogol di Suzuki, che costringe i nipponici agli straordinari nel finale. Il gol del definitivo tris arriva al 72′ con Ueda e la nazionale del Sol Levante stacca così il biglietto per i quarti di finale, dove affronterà una tra Iran e Siria.