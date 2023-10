MotoGP, Brad Binder: “Giornata positiva, bel feeling con la moto”

Il miglior crono del venerdì di Phillip Island è di Brad Binder, che firma un 1:27.943. A circa un decimo e mezzo c’è il compagno di squadra e padrone di casa, Jack Miller. “È stata una giornata positiva, c’è un bel feeling con la moto, tutto va abbastanza bene”, ha detto Binder (Ktm), primo al termine della Practice di MotoGP in Australia. “La soft non ci darà problemi nella sprint, penso che la utilizzeranno tutti. Andrà monitorato il consumo gomme”, ha aggiunto. Buone indicazioni per Miller che a Sky ha spiegato: “La moto sta andando bene, il meteo, per ora, è fantastico ma non rimarrà così. Il sole, la temperatura ideale delle gomme, su questo tracciato mi sto divertendo e siamo belli forti. Ora ci concentriamo e miglioriamo il passo gara”. Per domenica è previsto maltempo, tanto che gli organizzatori hanno invertito gara e sprint. La prima è anticipata al sabato, la seconda si svolgerà domenica. Vento permettendo. “Sono australiano ma non sono proprio di qui quindi non posso dire il tempo come sarà domenica – ribatte Miller – Sono nato a 3200 km da qui perciò non so cosa succederà nemmeno tra 40 minuti”.