MotoGP, stravolto il programma del GP di Australia per maltempo: sabato la gara, domenica la Sprint

L’allerta maltempo cambia il programma della MotoGP nel week end australiano. Sabato avrà luogo la gara, mentre domenica si svolgerà, meteo permettendo, la Sprint. “La decisione – si legge in una nota – è stata presa per garantire uno spettacolo migliore e il più sicuro possibile a tutti i piloti e agli spettatori accorsi a Phillip Island in questo fine settimana. La gara del Gran Premio della MotoGP si svolgerà sabato 21 ottobre alle 15:10 ora locale. La Tissot Sprint inizierà alle ore 14 di domenica 22 ottobre (le 5 italiane, ndr), tempo permettendo”. Già nel 2019 le condizioni meteo avevano cambiato il programma, in quel caso erano state le qualifiche a slittare. In questi giorni, i forti venti (si parla di raffiche fino a 80 km/h) attesi nell’area del circuito costiero avevano portato diversi piloti ad interrogarsi sull’opportunità di svolgere il GP nella giornata di domenica. Le preoccupazioni dei protagonisti hanno portato alla rivoluzione del programma. Di seguito, ecco i nuovi orari.

Sabato 21 ottobre

Ore 1.45: qualifiche MotoGP

Ore 6.10: gara MotoGP

Domenica 22 ottobre