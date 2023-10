Women’s Champions League 2023/2024, sorteggio fase a gironi: le fasce e il regolamento

Tutto pronto per il sorteggio della fase a gironi di Women’s Nations League, in programma alle 13:00 di oggi, venerdì 20 ottobre. Occhi puntati sulla Roma, unica italiana, che parte dalla terza fascia dopo i quarti di finale della scorsa stagione. Previsti quattro gironi da quattro squadre, dove ogni gruppo conterrà una squadra per fascia. I club della stessa federazione non possono essere sorteggiati nello stesso gruppo. Le prime due squadre di ogni gruppo accederanno ai quarti di finale. Nella prima fascia ci sono le campionesse in carica del Barcellona (di diritto in prima fascia) e le squadre vincitrici dei primi tre campionati nel ranking (Francia, Germania e Spagna). Ma visto che i blaugrana hanno trionfato in Liga, l’urna è completata dalla vincitrice del quarto campionato nel ranking (Inghilterra), cioè il Chelsea.

Fascia 1 (qualificate direttamente alla fase a gironi)

Barcelona (ESP, campione in carica) coefficiente 126.233

Lyon (FRA) 118.166

Bayern München (GER) 96.333

Chelsea (ENG) 81.366

Fascia 2

Paris Saint-Germain (FRA) 97.166

Slavia Praha (CZE) 39.233

Real Madrid (ESP) 37.233

Rosengård (SWE) 33.399

Fascia 3

St. Pölten (AUT) 30.050

Benfica (POR) 22.800

Häcken (SWE) 22.399

Roma (ITA) 21.000

Fascia 4

Ajax (NED) 18.400

Paris FC (FRA) 18.166

Eintracht Frankfurt (GER) 17.333

Brann (NOR) 7.100