MotoGP, Bezzecchi: “Ho avuto le palle di dire in faccia a Marquez cosa penso di lui”

“Non voglio parlarne di quello che gli ho detto domenica, perché ci siamo detti cose private. Ma ho letto che avevo detto cose molto brutte, cose che non avrei mai detto, e infatti non le ho dette. Gli ho detto quello che pensavo, voi tutti sapete come sono. Gli ho detto quello che pensavo e quello che pensavo fosse giusto dire in quel momento. Lui ha fatto lo stesso con me. Ma ho letto cose molto brutte che non direi nemmeno al mio peggior nemico”. Lo ha detto Marco Bezzecchi, in un’intervista riportata da Marca, nella quale il pilota italiano ha spiegato i retroscena del diverbio con Marc Marquez nella gara di Valencia: “Io non sono una persona così, ma sono una persona che ha avuto le palle di andare a dirgli quello che pensavo . Ho fatto così perché è quello che faccio con tutti, dico quello che penso, non me ne frega niente. Io sinceramente faccio così, per me la falsa gentilezza è una cazzata. Secondo me non è giusto, bisogna raccontare le cose come stanno. Siamo tutti rivali, è ovvio che ci sarà sempre rivalità, non tutti possono essere simpatici. Fingere di andare d’accordo è ancora peggio”.