Lazio-Cagliari, Zaccagni ancora fuori: è ballottaggio Isaksen-Pedro

Dopo aver conquistato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, la Lazio si rituffa sul campionato. Sabato all’Olimpico arriva il Cagliari, e Maurizio Sarri dovrà fare a meno di tre titolari. Fuori Alessio Romagnoli e Nicolò Casale, alle prese con problemi muscolari (distrazione al polpaccio e lesione all’adduttore). I due proveranno a esserci per la trasferta di Verona, nel frattempo Patric e Mario Gila dovranno fare gli straordinari. In attacco, invece, andrà gestita nuovamente l’assenza di Mattia Zaccagni: l’esterno aveva recuperato dall’infortunio al ginocchio, salvo poi farsi male all’anca con la Salernitana. Gli esami hanno escluso lesioni, ma lo stop dovrebbe essere comunque di 15 giorni. Per Sarri c’è quindi il ballottaggio tra Isaksen e Pedro, con l’ex Midjtylland che prova a scalare posizioni nelle gerarchie.