Lecce, Baschirotto: “Nazionale? Un sogno nel cassetto”

“Ci stiamo preparando alla partita contro il Bologna, mentalmente e fisicamente. Li stiamo studiando, stanno facendo un grande campionato: è una grande squadra, compatta e che sa quel che fa”. Queste le dichiarazioni del difensore del Lecce, Federico Baschirotto, ospite di Radio Serie A con RDS, in merito alla sfida che vedrà i salentini opposti alla formazione di Motta. Sul momento del Lecce: “Guardiamo sempre le nostre partite per capire dove abbiamo sbagliato -spiega il giallorosso – L’unico ingrediente che può darci una mano è continuare a lavorare sodo, con tanto lavoro. Fattore fortuna? Io non ci credo, penso che gli episodi a favore arrivino quando lavori bene durante la settimana. Non bisogna farsi distrarre, capita di sbagliare a prescindere dalla fortuna. L’importante è stare sempre sul pezzo, soprattutto mentalmente”. E sulla chiamata in azzurro di Roberto Mancini: “Sono emozioni che non si riescono ad esprimere, facevo quasi fatica a parlare. Non avevo riconosciuto la voce sul momento, non avevo il numero salvato. Non potevo immaginarmelo, sono rimasto sconvolto in senso positivo. Nuova chiamata in Nazionale? Sono un sognatore, spero ancora di riceverla e lavoro anche per quello. Resterà un sogno nel cassetto, ma speriamo di riuscire a realizzarlo un giorno”.