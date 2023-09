MotoGP, Bagnaia sui social: “Oggi posso solo dire grazie” (FOTO)

La foto che tutti si auguravano di vedere finalmente è stata pubblicata sui social. Si tratta ovviamente di Pecco Bagnaia, che dopo lo spaventoso incidente nel GP di Catalogna di MotoGP ha rassicurato i suoi tifosi. Pecco è immortalato in un timido sorriso, probabilmente ancora scosso dall’accaduto, con il pollice in su seduto sul letto del centro medico. “Oggi posso solo dire grazie” ha scritto il pilota della Ducati, consapevole di essere stato molto fortunato (nella sfortuna) quest’oggi.

Today I can only say thanks pic.twitter.com/j5vSYgFDge

— Pecco Bagnaia (@PeccoBagnaia) September 3, 2023